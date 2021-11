Tonica Wall Street aspetta la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale ed in attesa del, domani, sull'avvio del tapering. Oggi parte la due giorni deldella banca centrale americana che dovrebbe stabilire le modalità della graduale riduzione del programma di acquisto di asset. Atteso per domani sera l'annuncio.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.633 punti. Guadagni frazionali per il(+0,39%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,51%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,13%),(+1,02%) e(+0,98%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,09%),(-0,85%) e(-0,53%).Tra i(+2,44%),(+2,40%),(+2,31%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.(+3,76%),(+2,92%),(+2,77%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,84%.In apnea, che arretra del 4,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,26%.