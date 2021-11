Brilla Bed Bath & Beyond su partnership Kroger e accelerazione buyback

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 21,91%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che alcuni dei suoi. La società proprietaria di catene di negozi di articoli per la casa ha annunciato inoltre l': prevede, infatti, il completamento entro la fine del suo anno fiscale, stabilita a febbraio, due anni prima di quanto precedentemente anticipato.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24,28 USD. Supporto stimato a 17,99. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 30,57.