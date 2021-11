Franchi Umberto Marmi, ricavi al 30 settembre 2021 in forte crescita

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 47,7 milioni di euro al 30 settembre 2021, in crescita del +33% rispetto ai 35,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020. La performance, sottolinea la società, è stata resa possibile da unLe vendite delsono state pari a 14,3 milioni di euro (+42% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente e +9% rispetto al 2019). Le vendite sul, al 30 settembre 2021, hanno registrato un aumento del +12% rispetto ai primi nove mesi del 2020, raggiungendo i 18,4 milioni di euro (pari al 39% del totale ricavi). Le vendite innei primi nove mesi del 2021 sono aumentate del 137% rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo i 14,5 milioni di euro (pari al 30% del totale delle vendite di periodo) e del 10% rispetto ai nove mesi del 2019."Siamorisultati delle vendite conseguiti al 30 settembre con una crescita di oltre il 30%, a dimostrazione della solidità della nostra strategia di sviluppo sui mercati internazionali che rappresentano una grande opportunità per il nostro business", ha commentatodella società. Franchi sottolinea la positiva performance in Cina, conseguita "grazie allo straordinario contributo della nostra direzione commerciale e all'effetto della fiera di Xiamen", che hanno permesso di superare i livelli raggiunti anche nel 2019 pre-pandemia.