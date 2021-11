Wall Street positiva dopo la Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

materiali

beni di consumo per l'ufficio

energia

utilities

Walgreens Boots Alliance

Nike

DOW

Travelers Company

Caterpillar

Goldman Sachs

Chevron

Johnson & Johnson

Bed Bath & Beyond

Akamai Technologies

Nxp Semiconductors N V

Discovery

Activision Blizzard

Stericycle

Autodesk

Moderna

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la borsa di Wall Street dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse e avviato il tapering, ovvero la riduzione degli acquisti di asset.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,16%; mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.652 punti. Sale il(+0,8%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,54%).(+1,28%),(+1,19%) e(+0,66%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,74%) e(-0,48%).Al top tra i(+2,90%),(+2,75%),(+1,45%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Tentenna, che cede lo 0,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.(+18,90%),(+6,69%),(+4,96%) e(+4,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,44%.Sensibili perdite per, in calo del 6,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.