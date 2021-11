Covid, Casa Bianca annuncia obbligo "Green pass" per lavoratori aziende con oltre 100 dipendenti

(Teleborsa) - Il 70% degli adulti residenti negli Stati Uniti sono immunizzati contro il Covid-19 ma per salvare vite, tutelare l'economia e accelerare l'uscita dalla pandemia è necessario incrementare il numero di vaccinati nel Paese. Questa la premessa con cui la Casa Bianca ha annunciato l'Come avviene con il Green pass italiano, i, almeno su base settimanale, e indossare la mascherina sul lavoro.Già– si legge nella direttiva dell'amministrazione Biden – i datori di lavoro dovranno "assicurarsi che i dipendenti non vaccinati indossino sempre la mascherina" e fornire "permessi retribuiti ai dipendenti per vaccinarsi e giorni di malattia in caso che la reazione impedisca loro di andare al lavoro".Sottolineando che "i vaccini sono sicuri, gratuiti, e lo strumento più efficace per proteggere i lavoratori dal contagio da Covid-19 sul lavoro" la direttiva afferma cheL'obbligo vaccinale è esteso aiattraverso il Medicare o il Medicaid. La misura, sempre in vigore dal prossimo 4 gennaio, interessa circa 76mila strutture sanitarie ed oltre 17 milioni di lavoratori, ovvero la maggioranza degli addetti del settore sanitario negli Usa."Il Covid continua a rallentare la nostra economica e la creazione di posti di lavoro, e continuerà a farlo finché non saranno vaccinati più americani – hanno commentato il, e il, illustrando le nuove direttive sull'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro –. I lavoratori americani si meritano e si aspettano un luogo di lavoro sicuro e sano. Questa direttiva interessa oltre 80 milioni di lavoratori ed avrà un enorme impatto, salvando migliaia di vite ed impedendo il ricovero di 250mila lavoratori solo nei primi sei mesi".