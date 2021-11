Soluzione Tasse, raccolti 13 milioni di euro. Debutto in Borsa il 5 novembre

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, sbarca ilcon la quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), il segmento dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,70 euro per azione, per unadi circa 40 milioni di euro. L'ammontare complessivo delè pari a circa 13 milioni di euro. Ilè pari al 32,5% del capitale. Il collocamento, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, è stato chiuso con successo con il collocamento di 4.815.000 nuove azioni. La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori qualificati, sottolinea la società."La quotazione di Soluzione Tasse è un passaggio essenziale per il nostro sviluppo - ha commentato il- L'esito positivo della raccolta ci rende particolarmente orgogliosi anche per lo standing degli investitori che sono entrati con la quotazione. I fondi raccolti ci permetteranno anche di procedere con sviluppi futuri in ambito tecnologico che consentiranno a Soluzione Tasse di rispondere in modo ancora più completo alle esigenze delle PMI che cercano il supporto della consulenza strategica per il proprio sviluppo. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto fin dalla sua nascita nel 2016".Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il gruppo Soluzione Tasse èAlantra (Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor), AC Finance (Financial Advisor) oltre che LCA Studio Legale (legal counsel) e Deloitte (auditor).