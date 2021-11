Wall Street contrastata. Produttori di chip spingono il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.673 punti. Buona la prestazione del(+1,3%), spinto al rialzo dalle; sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,55%).(+1,68%) e(+1,55%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,82%),(-1,31%) e(-1,26%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,82%),(+1,54%),(+1,31%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,98%.In caduta libera, che affonda del 2,17%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,26%),(+13,53%),(+4,62%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -19,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -13,2 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,33%.Sensibili perdite per, in calo del 4,30%.