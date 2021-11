Borsa, debutto boom di Soluzione Tasse su Euronext Growth Milan

Soluzione Tasse

(Teleborsa) - Debutto effervescente disu Euronext Growth Milan con il titolo che guadagna, al momento, l'11,28% a 3 euro.Il Gruppo, nato nel 2016 e oggi punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMI in Italia, rappresenta ladedicato alle piccole e medie imprese e porta a 158 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.In fase di collocamento Soluzione Tasse ha raccolto 13 milioni di euro. Ilal momento dell’ammissione è del 32,5% e laall’IPO è pari a 40 milioni.che rappresenta per noi il riconoscimento di un percorso innovativo e ambizioso che abbiamo iniziato nel 2016. Si tratta di unha commentato-. La quotazione ci consentirà infatti di sostenere le strategie di crescita dei prossimi anni, e di aumentare il nostro impegno nelle attività di M&A. In questi anni abbiamo lavorato con l’obiettivo di essere un partner innovativo e affidabile per le PMI italiane e intendiamo continuare in questa direzione con ancora maggiore determinazione".