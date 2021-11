Borse europee prudenti. Atteso Job Report USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio prudente per le principali borse europee con gli investitori concentrati sul, di ottobre. Piazza Affari guarda anche alSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,76%, a 79,41 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.poco mosso, che mostra un +0,06%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,43%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.620 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.322 punti.di Milano, troviamo(+3,22%) che continua il rally della vigilia, sui rumors che parlano di una svolta nel progetto della rete unica . Bene tra gli altri,(+2,55%),(+1,74%) e(+1,61%).Giù, invece,che ottiene -2,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+6,84%),(+2,89%),(+2,84%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,39%.