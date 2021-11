BPER, utile 3° trimestre di 84,4 milioni. Migliora qualità del credito

BPER Banca

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 1.119,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, di cui 980,7 milioni riferibili all'attività commerciale di intermediazione con la clientela. Nel terzo trimestre 2021 il dato è pari 391,1 milioni di euro, in rialzo dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, anche in seguito al contributo delle filiali diacquisite a fine giugno. Leraggiungono 1.172,4 milioni di euro, trainate dalla crescita del comparto relativo alla raccolta indiretta e bancassurance (il cui apporto complessivo ammonta a 529,7 milioni di euro). Nel terso trimestre sono state di 438,5 milioni di euro (+8,0% su base trimestrale).L'di pertinenza della capogruppo è pari a 586,2 milioni di euro, di cui2021. Nel terzo trimestre la banca ha contabilizzato 80 milioni di euro di contributi ai fondi sistemici. Essi sono relativi al contributo stimato per il Fondo di Garanzia dei Depositi (DGS) in aumento rispetto al dato dello scorso anno per effetto dell'allargamento della base depositi conseguente all'integrazione del ramo acquisito."Siamodei primi nove mesi dell'anno che premiano l'intenso lavoro realizzato dai colleghi per portare a termine con successo l'integrazione delle 620 filiali del ramo acquistato da Intesa Sanpaolo, che ha consentito al gruppo di compiere un notevole salto dimensionale - ha commentato- Sul fronte gestionale, il terzo trimestre ha confermato i trend positivi già osservati da inizio anno, evidenziando una redditività in ulteriore crescita che, nonostante la consueta stagionalità, ha continuato a beneficiare di un importante aumento dei ricavi commissionali trascinati, in particolare, dall'attività di collocamento dei prodotti di risparmio gestito e bancassurance"."Prosegue, inoltre, il processo di miglioramento della qualità del credito, con un, in ulteriore calo rispetto al trimestre precedente (5,7%) e con un forte incremento della copertura sui crediti deteriorati che ha raggiunto il 55,3% - ha aggiunto Montani - La posizione di capitale si conferma elevata con unben oltre i requisiti minimi richiesti".Ilannualizzato, al netto delle rettifiche addizionali di 310 milioni di euro, è pari a 70 punti base, guidato da un approccio particolarmente prudenziale adottato nella politica degli accantonamenti, sottolinea la banca emiliana.