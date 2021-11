Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36.124 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.680 punti.Positivo il(+1,25%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,65%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,54%),(+1,49%) e(+0,42%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,34%),(-0,76%) e(-0,57%).del Dow Jones,(+2,12%),(+1,77%),(+1,77%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,17%.In caduta libera, che affonda del 2,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,05%.Altra i, si posizionano(+12,73%),(+12,04%),(+5,17%) e(+4,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,89%.Sensibili perdite per, in calo del 13,95%.In apnea, che arretra del 4,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,45%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Variazione occupati (atteso 450K unità; preced. 194K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,8%).