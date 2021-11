Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della debolezza per le principali borse asiatiche. La piazza di Tokyo, dopo aver avviato gli scambi in positivo in scia ai, ha chiuso in calo, mentre Hong Kong ha terminato le contrattazioni in rialzo grazie ai, con l'accelerazione delle esportazioni in ottobre.L'indice giapponeseha chiuso con un leggero calo dello 0,35%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,29%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,62%; sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,38%).Poco sopra la parità(+0,26%); consolida i livelli della vigilia(-0,12%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Poco mosso l', che tratta con un moderato -0,01%. Invariata anche la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,06%, mentre il rendimento per ilè pari 2,91%.