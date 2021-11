DBA Group, contratto da 1,85 milioni di euro in Slovenia

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha reso noto che la controllata ACTUAL IT dd ha siglato unper la manutenzione, il supporto e lo sviluppo di una soluzione software, denominata GL1,+ per la gestione dei punti vendita al dettaglio delle stazioni di servizio e per l'attività di IT service. Ile incluso nel Piano Industriale 2020-2023; si suddivide nella fornitura di soluzioni software per 1.670.000 euro nell'arco di 5 anni e 180.000 euro per servizi di IT Service sulle stazioni di servizio."Siamo lieti die di aver stretto un accordo con MOL Slovenija, che si accinge ad essere uno dei più importanti operatori di mercato in Slovenia", ha commentato Pavle Jazbec, CEO di ACTUAL IT dd. Il gruppo ungherese MOL ha recentemente acquisito il retailer di carburanti OMV Slovenia dal gruppo Austriaco OMV, aumentando la propria presenza nel territorio sloveno con ulteriori 120 stazioni di servizio oltre le 53 già attualmente gestite.