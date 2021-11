Somec, commessa da 45 milioni per sede Rolex a New York

Somec

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Fabbrica LLC, ha acquisito una nuova commessa per un valore di 45 milioni di dollari relativa allo sviluppo della facciata esterna dell’headquarter di Rolex, sulla Fifth Avenue a New York con inizio lavori nel secondo semestre 2022 e consegna prevista nel primo trimestre 2023.In particolare,(alte oltre 16 metri) nell’atrio al piano terra, e all’allestimento dell’intera facciata esterna per un’area di circa 13 mila metri quadrati con vetrate a doppio strato ad alte prestazioni, e con tende frangisole incorporate.Lo storico edificio che occupa l’angolo tra la 5th Avenue e la 53rd Street dal 1970, sarà riprogettato dal noto architetto britannico David Chipperfield per diventare una torre di 32 piani costituita da cinque cubi impilati, le cui dimensioni si ridurranno gradualmente mentre crescono verso l’alto, e ospiterà oltre alla nuova boutique di Rolex anche molti uffici. Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di ottenere una valutazione di LEED Platinum, che certifica un elevato standard in termini di design ambientale e sostenibile.Per Fabbrica LLC si tratta della seconda commessa più grande per valore dalla costituzione della società.