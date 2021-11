TLC, Viasat acquisirà Inmarsat in deal da 7,3 miliardi di dollari

Viasat

(Teleborsa) -, società di telecomunicazioni quotata al Nasdaq, ha raggiunto un, società britannica di servizi per telecomunicazioni mobili satellitari, in una. Di questi, 850 milioni di dollari sono in contanti, 3,1 miliardi di dollari sono azioni ordinarie Viasat e 3,4 miliardi di dollari in debito. Viasat stima che la società combinata abbia il potenziale per una, con un percorso completamente finanziato verso un free cash flow positivo.Gli asset e le risorse risultanti dalla fusione "consentiranno la disponibilità di nuovi servizi avanzati nei segmenti mobile e fisso, guidando una maggiore scelta dei clienti nelle comunicazioni a banda larga e nei servizi a banda stretta (incluso l'Internet of Things o "IoT")", spiega una nota congiunta. Inoltre, la nuova società intende integrare lo spettro, le risorse satellitari e terrestri di entrambe le società in una, in grado di fornire servizi superiori in settori commerciali e governativi in ??rapida crescita.