MeglioQuesto, Andrea Manara nominato Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan da fine giugno e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha deliberato ladel gruppo. Manara ha un'esperienza di oltre 20 anni nel settore finance & accounting e ha ricoperto il ruolo di CFO per realtà come Tattile e Colcom Group."Diamo il benvenuto ad Andrea Manara, certi che il suo contributo sarà importante nel portare avanti e creare nuove opportunità nello sviluppo aziendale, grazie alla collaborazione tra professionisti capaci di contribuire a rendere il nostro gruppo di lavoro un modello di riferimento per tutto il settore", ha commentatodi MeglioQuesto."Dopo diverse esperienze internazionali ècome MeglioQuesto - ha affermato il neo-CFO - Sono certo che la collaborazione con il team di lavoro aziendale contribuirà a creare nuove sfide e progetti volti al rafforzamento di una realtà in continua espansione, anche per linee esterne, e con uno sguardo costante verso il futuro".