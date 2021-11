NHOA, aumento capitale da 140 milioni per supportare piano

(Teleborsa) -annuncia il lancio e i termini dell’aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti per un importo complessivo fino a 140 milioni, con Société Générale in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Mediobanca nel ruolo di Joint Bookrunner., in particolare: 30 milioni di euro al servizio degli investimenti della “Roadmap Tecnologica 2021-2023” e degli investimenti addizionali in Ricerca & Sviluppo necessari a preservare il posizionamento competitivo che NHOA ha recentemente ottenuto nel settore dello stoccaggio di energia, particolarmente nella regione Asia Pacifico; 8 milioni per finanziare l’espansione nel continente americano e nella regione Asia Pacifico, incluso l’insediamento dei team di sviluppo e operativi, e l’implementazione dell’infrastruttura commerciale necessaria; 98 milioni per finanziare l’equity della prima fase del progetto Atlante, incluso il rafforzamento dell’assetto industriale e l’integrazione verticale della catena del valore della Global Business Line eMobility a fronte della crescente domanda di fastchargers da parte di Atlante in Europa meridionale.L’Aumento di Capitale sarà eseguito attraverso un’offerta in opzione agli azionisti ai sensi della tredicesima delibera dell’assemblea degli azionisti del 2 novembre 2021 con l’emissione di 12.766.860 nuove azioni al prezzo di 10,96 euro per ciascuna nuova azione, rappresentando un ammontare lordo di 139.924.785,60 incluso il sovrapprezzo di emissione.Ciascun azionista di NHOA riceverà un diritto di opzione per ciascuna azione esistente detenuta alla chiusura del giorno di negoziazione del 9 novembre 2021 che sarà staccato e negoziato separatamente a partire dal 10 novembre 2021. Le azioni esistenti saranno poi negoziate ex diritto a partire dal 10 novembre 2021. Ciascun Diritto di Opzione permetterà ai possessori di tale diritto di sottoscrivere attraverso un ordine su base non riducibile una Nuova Azione. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di NHOA al 5 novembre 2021 (i.e. 19,92 euro) sul mercato regolamentato Euronext Paris (“Euronext Paris”), il valore teorico dell’azione ex diritto è pari a 15,44 euro, con il prezzo di sottoscrizione che incorpora uno sconto facciale del 45%.L’Aumento di Capitale sarà un’offerta in opzione pubblica aperta solo in Francia.