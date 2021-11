Orsero aderisce a Global Compact delle Nazioni Unite

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha, il patto delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a condurre il proprio business sulla base di principi universali relativi al rispetto dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione. Orsero si impegna a rendere parte integrante delle sue attività i principi del Global Compact e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, e a"I Dieci Principi del Global Compact sono integrati nella cultura, nei valori e nelle attività quotidiane del gruppo Orsero - ha commentatodella società - L'adesione rappresenta un momento importante in questa fase di definizione del Piano Strategico di sostenibilità del gruppo ed è testimonianza del nostro impegno per promuovere un modello di business responsabile, sostenibile e inclusivo".