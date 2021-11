Wall Street paga dazio con l'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di Wall Street continua la seduta in ribasso dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione, ai massimi degli ultimi 30 anni.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.671 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,64%; come pure, leggermente negativo l'(-0,24%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,41%),(-0,99%) e(-0,60%).Al top tra i(+1,79%),(+1,46%),(+1,27%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Al top tra i, si posizionano(+5,32%),(+5,18%),(+5,09%) e(+3,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,92%.Sensibili perdite per, in calo del 2,34%.In apnea, che arretra del 2,34%.