Borse europee ostaggio delle trimestrali

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, mentre. Nel frattempo, la BCE, nel consueto bollettino mensile , ha fatto sapere di essere, per assicurare che l'si stabilizzi sull'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale europea, nel medio termine.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,146. Lieve aumento dell', che sale a 1.860,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 81,4 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +118 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.poco mosso, che mostra un +0,17%, composta, che cresce di un modesto +0,38%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.239 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,07%),(+0,94%),(+0,89%) forte dei conti di bilancio (+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60% nel giorno in cui ha alzato sui risultati dei nove mesi Vendite su, che registra un ribasso dell'1,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%.Tra i(+3,49%),(+2,48%),(+1,31%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,88%.Crolla, con una flessione del 4,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,21%.