Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,66%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.647 punti.In discesa il(-1,44%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,78%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,97%),(-1,68%) e(-1,25%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,57%),(+1,21%),(+1,08%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,24%.Crolla, con una flessione del 3,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Tra i(+4,34%),(+3,42%),(+2,66%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,62%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 72,5 punti; preced. 71,7 punti).