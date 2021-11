BTP Futura, quarta emissione termina con ordini totali per 3,268 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la(novembre 2033) - destinata a finanziare le diverse misure adottate dal Governo per sostenere la crescita economica del Paese - si è conclusa condi euro. Il dato al termine del collocamento è al di sotto dei 5,48 miliardi della precedente edizione, quando fu offerto un titolo a 16 anni.Per il titolo con godimento 16 novembre 2021 e scadenza 16 novembre 2033, è fissata la serie dei tassi cedolari annui nominali definitivi,del titolo al fine di tener conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Pertanto, i tassi cedolari definitivi saranno pari rispettivamente a 0,75% per i primi quattro anni, 1,35% per i successivi quattro anni e 1,70% per i restanti quattro anni di vita. Il regolamento dell'operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo.Nelle cinque giornate di collocamento sono statia fronte di un importo emesso pari a 3.268,240 milioni di euro, che coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul(il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le due banche dealerdurante il periodo di collocamento, che è iniziato il giorno 8 novembre 2021 e si è concluso alle ore 13 della giornata odierna, mediante anche il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella.