Seduta positiva in Piazza Affari e tra le borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Pirelli

Azimut

Ferrari

Nexi

Telecom Italia

ENI

Unicredit

Leonardo

Datalogic

Fincantieri

Ferragamo

Reply

Credem

Alerion Clean Power

Saras

Cementir Holding

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,59%, nonostante il calo della fiducia dei consumatori.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,145. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 81,55 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +120 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,45%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 27.732 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.400 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,07 miliardi di euro, in ribasso (-9,4%), rispetto ai precedenti 2,28 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,91 miliardi.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,52% grazie ai risultati di bilancio.Forte del trimestre decolla, con un importante progresso del 3,27% premiata dagli analisti di Mediobanca.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,06%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,93% sostenuta dai conti dei primi nove mesi.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+15,48%),(+3,37%),(+2,70%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,19%.In apnea, che arretra del 3,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,37%.