Servizi Italia, utile di 7,1 milioni di euro nei primi nove mesi 2021

Servizi Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha registratopari a 191,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in aumento del 7,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020. L'è passato da 41,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020 a 51 milioni nel medesimo periodo del 2021, passando dal 23,4% al 26,7% dei ricavi. L'è stato di 7,1 milioni di euro, rispetto a una perdita netta di 300 mila euro un anno fa. L'al 30 settembre 2021 è pari a 132,4 milioni di euro, in aumento rispetto a 129,6 milioni di euro del 31 dicembre 2020, mostrando tuttavia un miglioramento pari a 4,2 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2020."I risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2021 sono- ha commentatodi Servizi Italia - grazie ai minori impatti connessi alla crisi epidemiologica, all'avvio di importanti appalti nel territorio italiano e al consolidamento dei buoni risultati delle società estere. Decisive sono state anche le ottimizzazioni poste in atto dal management per mitigare gli effetti della crisi del mercato domestico delle lavanderie industriali"., nell'auspicio che non vi sia una recrudescenza della situazione pandemica - ha aggiunto - Resta comunque in atto la continua ricerca di efficienza organizzativa e produttiva per contenere, tra gli altri, gli impatti derivanti dall‘aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, in particolare nelle aree Brasile e Turchia".