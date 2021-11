Unipol, utile sale a 813 milioni nei 9 mesi 2021. Utile UnipolSai stabile a 704 milioni

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativoha chiuso i primi nove mesi del 2021 con unpari a 813 milioni di euro, in crescita del 7,2% rispetto al risultato del corrispondente periodo del precedente esercizio (759 milioni di euro). Al 30 settembre 2021 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 9.454 milioni di euro, in crescita del 9,5% rispetto agli 8.635 milioni di euro al 30 settembre 2020. Il, al netto della riassicurazione, si attesta al 92,8% (91,7% lavoro diretto) rispetto all'86% realizzato al 30 settembre 2020 (85,5% lavoro diretto). L', al 30 settembre 2021, è pari al 208%, rispetto al 212% al 30 giugno 2021.La raccolta direttaal 30 settembre 2021, pari a 5.539 milioni di euro, è in leggero aumento rispetto ai 5.521 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020 (+0,3%), grazie ai buoni risultati ottenuti dal comparto Non Auto che ha permesso di assorbire il contenimento registrato nel ramo Auto. Nel comparto, il gruppo ha registrato una raccolta diretta di 3.915 milioni di euro in incremento del 25,7% rispetto ai 3.114 milioni di euro al 30 settembre 2020, con una significativa crescita dei prodotti multiramo e di ramo III.La compagnia assicurativaha chiuso i primi nove mesi del 2021 con unpari a 704 milioni di euro, in crescita dello 0,5% rispetto al risultato del corrispondente periodo del precedente esercizio (701 milioni di euro). Il, al netto della riassicurazione, si attesta al 92,8% (91,7% lavoro diretto) rispetto all'86% realizzato al 30 settembre 2020 (85,5% lavoro diretto). L'individuale di UnipolSai, al 30 settembre 2021, è pari al 330% rispetto al 318% del 31 dicembre 2020.