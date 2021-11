Airbus prevede quasi 39 mila nuovi aerei nei prossimi 20 anni

Airbus

(Teleborsa) - Nei prossimi 20 anni il mercato dell'industria aeronautica si concentrerà massimamente sullaa beneficio dei modelli più efficienti e rispondenti al processo di sostenibilità. È quanto prevede un'analisi diproiettata al 2040, quando le flotte saranno quasi completamente rinnovate, contribuendo ade garantendo unaCiò equivarrà a, oltre 15 mila dei quali destinati alla sostituzione di vecchie macchine. Circa 30 mila degli aeromobili di nuova costruzione saranno di capacità fino a 200 passeggeri. Airbus è in stato avanzato nel programma di decarbonizzazione, grazie al fatto che gli aeromobili A320neo, A220, A330neo e A350 sono già certificati per volare impiegando una miscela al 50% di combustibili sostenibili per l'aviazione (SAF), quota destinata a salire al 100% entro il 2030.