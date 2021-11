Audi (gruppo Volkswagen) sarebbe pronta a rilevare McLaren. Ma l'azienda smentisce

Volkswagen

(Teleborsa) -, casa automobilistica tedesca appartenente al gruppo, sarebbe pronta ad, specializzata in auto sportive e da Formula 1. Lo scrive la rivista specializzata Autocar, citando fonti informate dei fatti, dopo che BMW ha smentito di essere interessata allo storico marchio britannico, fondato nel 1985.Da McLaren è però arrivata una. "Il gruppo McLaren è a conoscenza di un report di stampa che afferma che è stato venduto ad Audi.e la McLaren sta cercando di rimuovere la storia", si legge in una nota. "La strategia tecnologica di McLaren - continua - ha sempre comportato discussioni e collaborazioni in corso con partner e fornitori pertinenti, inclusi altri produttori di automobili, tuttavia, non vi è stato alcun cambiamento nella struttura proprietaria del Gruppo McLaren.Dal canto suo, Audi non ha smentito seccamente i rumors, anche se non si è sbilanciata. "Nell'ambito delle nostre considerazioni strategiche", ha detto un portavoce di Audi a Reuters in risposta alla notizia pubblicata da Autocar.