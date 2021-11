Wall Street apre la settimana in marginale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,31%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.694 punti. In moderato rialzo il(+0,29%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,28%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,47%) e(+0,46%).La. L'attenzione di questa settimana sarà sui conti dei big del settore, tra cui. Intanto, la casa automobilistica elettricaestende le perdite dopo che il suo fondatoreha detto che potrebbe vendere altre azioni in uno scambio su Twitter con il senatore USA Bernie Sanders.Al top tra i(+3,51%),(+1,16%),(+0,94%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,14%),(+2,25%),(+2,19%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,28%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso 21,6 punti; preced. 19,8 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 13,9%).