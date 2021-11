Alfonsino, concluso il collocamento. Debutto in Borsa il 22 novembre

(Teleborsa) -, società specializzata nel servizio di food delivery nelle piccole e medie città italiane , ha presentato a Borsa Italiana ladelle proprie azioni ordinarie e di warrant su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società campana ha raccolti ordini per circa 7,5 milioni di euro e il prezzo di offerta è stato fissato a 1,6 euro per azione,. La data di ammissione su Euronext Growth Milan è prevista per il 18 novembre, mentre l'nizio delle negoziazioni è previsto per ilNel processo di quotazione Alfonsino èda Banca Finnat come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario, da Studio Porcaro e Frezza Avvocati Associati in qualità di Advisor Strategico, da Chiomenti come Advisor Legale dell’emittente, da BDO Italia come Società di Revisione, da BDO Tax come Advisor Fiscale, Clarkson Hyde per la validazione dei dati extracontabili e da CDR Communication come Investor & Media Advisor.