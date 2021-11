Pfizer, vendita della versione generica della pillola anti-covid in 95 Paesi

Pfizer

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitensee il Medicines Patent Pool (MPP), un'organizzazione sanitaria pubblica sostenuta dalle Nazioni Unite che lavora per aumentare l'accesso ai farmaci salvavita per Paesi a basso reddito, ha firmato unper ildi Pfizer, che viene somministrato in combinazione con ritonavir a basso dosaggio. L'accordo consentirà a MPP di facilitare un'ulteriore produzione e distribuzione dell'antivirale sperimentale, in attesa di autorizzazione o approvazione normativa,In base ai termini dell'accordo di licenza tra Pfizer e MPP, i produttori di medicinali generici qualificati saranno. Questa percentuale include tutti i Paesi a reddito basso e medio-basso e alcuni Paesi a reddito medio-alto dell'Africa sub-sahariana. Secondo quanto reso noto oggi dalle due organizzazioni,e rinuncerà ulteriormente alle royalty sulle vendite in tutti i Paesi coperti dall'accordo mentre il Covid-19 rimane classificato come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)."Pfizer rimane impegnata a portare avanti scoperte scientifiche per aiutare a porre fine a questa pandemia per tutte le persone. Riteniamo che inel ridurre la gravità delle infezioni da Covid-19, diminuendo lo stress sui nostri sistemi sanitari e salvando vite - ha affermatodi Pfizer - Dobbiamo lavorare per garantire che tutte le persone, indipendentemente da dove vivono o dalle loro circostanze, abbiano accesso a queste scoperte e siamo lieti di poter lavorare con MPP per promuovere il nostro impegno per l'equità".