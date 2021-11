Racing Force, balzo al debutto su Euronext Growth Milan

Racing Force

(Teleborsa) -per, uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici. A metà mattina il titolo mostra un- a quota 5,7 euro per azione - rispetto al prezzo di collocamento fissato a 4,5 euro per azione (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata ). Racing Force rappresenta la ventinovesima ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, e porta a 160 il numero totale.In fase di collocamento Racing Force ha28,3 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 31,2 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 27,45% e ladi mercato all'IPO è pari a 106,9 milioni di euro."Il debutto su Euronext Growth Milan rappresenta una pietra miliare di un percorso che affonda le sue radici nella storia di questo gruppo - ha commentato- Racing Force ha dimostrato nel tempo di essere una società innovativa, internazionale, solida e pronta a cogliere le opportunità del mercato, acquisendo e integrando società storiche del motorsport e sfruttando al meglio le sinergie tra i brand"."La quotazione ci permetterà die sull'innovazione dei prodotti e dei processi, sfruttando al meglio il nostro know-how tecnologico - ha aggiunto - Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla competenza e alla dedizione di tutti i membri della famiglia Racing Force, che rappresentano al meglio lo spirito e i valori del nostro gruppo., dando fiducia a un progetto che speriamo possa portare ottimi risultati nei prossimi anni".