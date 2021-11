Wall Street cauta. Fed osservata speciale

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza incerta per la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici cruciali che potrebbero meglio contestualizzare l'andamento dell'economia a stelle e strisce. L'attenzione degli investitori resta concentrata sull'che potrebbe decidere nuove strette se la pressione sui prezzi rimarrà elevata.Sulle prime rilevazioni, ilun rialzo dello 0,22%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.682 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,16%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(-0,03%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,04%),(+0,92%),(+0,80%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Al top tra i, si posizionano(+5,98%),(+2,36%),(+1,51%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.scende dell'1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.