Appiattita la performance delle Borse europee

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità e presenta volumi bassi. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a settembre sono diminuiti (su base mensile) import ed export. L'Eurostat ha confermato l'inflazione dell'Eurozona in accelerazione al +4,1% a ottobre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,131. Lieve aumento dell', che sale a 1.859,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 79,86 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +119 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,92%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,37%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.835 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.488 punti.Poco sopra la parità il(+0,26%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,3%).di Milano, troviamo(+1,73%),(+1,18%),(+0,89%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,74%.di Milano,(+2,85%),(+2,76%),(+2,32%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.