Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - Avvio all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle trimestrali. Sul fronte macroeconomico, sono diminuite le richieste di mutui settimanali negli Stati Uniti. Prima dell'Opening Bell, il Dipartimento del Commercio ha diffuso i dati sull' apertura dei cantieri e i permessi per la costruzione di nuove abitazioni.Sulle prime rilevazioni, ilsi ferma a 36.075 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.695 punti. Sulla parità il(+0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,09%),(-0,44%) e(-0,43%).Al top tra i(+1,68%),(+1,55%),(+0,59%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.Tentenna, che cede lo 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+7,18%),(+7,08%),(+1,68%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,93%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.scende dell'1,76%.