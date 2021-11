Tjx Cos brilla al Nyse grazie a conti e piano buyback

Tjx Cos

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'8,04%.Il rivenditore di abbigliamento ha annunciato una trimestrale superiore alle attese ed ha aumentato il programma di acquisto di azioni proprie a 1,75-2,00 miliardi di dollari da 1,25-1,50 miliardi.Il terzo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 84 cents sopra i 68 cents riportati nello stesso periodo di un anno fa e contro gli 81 cents stimati dagli analisti. Le vendite sono balzate del 24% a 12,5 milioni di dollari rispetto ai 10,1 milioni del terzo trimestre 2020 e superiori ai 12,3 milioni indicati dal consensus.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Tecnicamente, Tjx Cos è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 76,93 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 80,62.