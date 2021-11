Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 35.931 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.689 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,01%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,15%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,74%),(-1,11%) e(-0,63%).Tra i(+1,65%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.scende dell'1,62%.Tra i(+3,39%),(+3,25%),(+1,77%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,31%.In caduta libera, che affonda del 3,12%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 260K unità; preced. 267K unità)14:30: PhillyFed (atteso 24 punti; preced. 23,8 punti)16:00: Leading indicator, mensile (preced. 0,2%).