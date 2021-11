N26 interrompe le operazioni negli USA dopo poco più di 2 anni

(Teleborsa) -, la banca a misura di smartphone e società di punta del fintech tedesco, ha deciso dia partire dall'11 gennaio 2022. La decisione è stata giustificata dalla scelta die sull'impegno a espandere la propria offerta oltre ai conti correnti per rispondere alla richiesta di nuovi prodotti e servizi finanziari. Inoltre, N26 è al lavoro per lanciare nuovi verticali come i prodotti di investimento entro il prossimo anno."Oltre a rafforzare le proprie operazioni legate al core business in Europa, un'area geografica in cui l'adozione del digital banking è ancora allo stadio iniziale, N26 intendeper rispondere alla crescente domanda dei clienti residenti in questi paesi", si legge in una nota.Attualmente, N26 ha 7 milioni di clienti in 25 mercati. Era. "L'arrivo negli Stati Uniti è un passo fondamentale nel nostro percorso per diventare una banca globale a tutti gli effetti", avevano detto in quell'occasione i fondatori Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal.L'annuncio arriva in un momento di espansione della società, accompagnato però da alcuni problemi con le autorità tedesche. Il mese scorso N26 ha chiuso undi serie E da oltre 900 milioni di dollari, che ha aumentato la sua valutazione a oltre 9 miliardi di dollari. All'inizio di novembre, il regolatore finanziario tedesco BaFin le ha però ordinato dimensili a 50.000. A settembre, BaFin avevaN26 per omissioni nei controlli antiriciclaggio.