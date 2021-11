Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Nice Footwear

(Teleborsa) -. Giornata di ribassi per i titoli del settore petrolifero dopo che l'amministrazione USA ha chiesto ad alcune delle principali nazioni consumatrici di petrolio di considerare il rilascio di parte delle loro riserve.persu Euronext Growth Milan. Il titolo della società specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers ha registrato un +60% nella prima giornata di negoziazioni. Giornata fiacca in Borsa pernel giorno dell' investor day in cui ha incontrato la comunità finanziaria per presentare l'attività, la strategia e le ambizioni finanziare di, il cui sbarco su Euronext di Milano è atteso per il 3 gennaio 2022.Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,24%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,45%.Invariato lo, che si posiziona a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%.piatta, che tiene la parità, piccola perdita per, che scambia con un -0,48%, e tentenna, che cede lo 0,21%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 27.662 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 30.269 punti.Poco sotto la parità il(-0,52%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,58%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo del 13,07%, rispetto ai 2,27 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.di Milano, troviamo(+1,65%),(+1,43%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.scende dell'1,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,62%),(+1,49%),(+1,00%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,11%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.Calo deciso per, che segna un -2,28%.