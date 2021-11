Borse europee girano in rosso. Austria di nuovo in lockdown

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Passano in negativo le principali borse europee con il sentiment degli investitori condizionato dai timori sull'inflazione e sull'arrivo di una quarta ondata di Covid-19, con conseguenti nuove restrizioni. Di poco fa la notizia che in Austria il governo ha deciso per un nuovo lockdown nazionale a partire da lunedì.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,68%, dopo che la presidente della BCE, Chrisine Lagarde, ha affermato che l'aumento dell'inflazione nell'area euro è "sgradito e doloroso", ma "non dobbiamo affrettare una stretta prematura". Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.863,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 78,25 dollari per barile, in calo dello 0,96%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,68% a quota +118 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,83%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,29%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,36%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,54%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,22% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 29.916 punti, ritracciando dell'1,17%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,90%),(+2,83%),(+1,04%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.In caduta libera, che affonda del 3,40%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,98 punti percentuali.Al Top tra le azioni italiane a(+1,72%),(+1,62%),(+1,59%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 5,21%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,48%.