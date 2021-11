Intesa Sanpaolo inizia copertura di OSAI con giudizio "Buy"

Intesa Sanpaolo

OSAI Automation System

(Teleborsa) -ha iniziato ladi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori. Ilè stato fissato a 6,2 euro per azione, mentre ilsul titolo è "BUY". Gli analisti osservano che i ricavi hanno mostrato una "solida crescita" nel 2007-20, espandendosi organicamente a un CAGR del 12,7%, con l'83% delle vendite destinato all'estero nel 2020. "Data la sua, riteniamo che OSAI potrebbe vedere una forte crescita della domanda nei prossimi anni (dal settore dei semiconduttori, AI, Smart Home ed e-mobility)", viene sottolineato.Tra gli aspetti di forza del gruppo piemontese vengono citati: la flessibilità di fornire prodotti su misura e linee modulari per accelerare lo sviluppo degli ordini; lai; un portafoglio tecnologico diversificato; la presenza in diversi mercati di riferimento (come mobilità avanzata e verde, IoT, medicale) caratterizzati da trend di crescita secolari legati all'introduzione di nuove tecnologie (come il 5G, i veicoli elettrici e l'intelligenza artificiale). Tra i rischi sono evidenziati: un rischio relativamente elevato di obsolescenza tecnologica;; la carenza di materie prime/componenti elettronici.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda l'anno condi 34,9 milioni di euro, undi 5,04 milioni di euro e undi 1,73 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 40,68 milioni di euro, 5,88 milioni di euro e 2,11 milioni di euro.