Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni misti pe le principali piazze asiatiche, in scia alla chiusura contrastata dei mercati americani, dove la Borsa di Tokyo mostra un timido guadagno: ilchiude con un +0,5%; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1%.Negativo(-1,39%); sale(+0,78%).Chiusa per festività; in moderato rialzo(+0,22%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%.Il rendimento dell'scambia 0,08%, mentre il rendimento per ilè pari 2,93%.