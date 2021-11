Wall Street: restrizioni pesano sul Dow Jones, Nasdaq su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,43%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.712 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Avanza il(+0,69%), attestandosi su nuovi record; sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,24%).L'attenzione degli investitori è sullache sta interessando l'Europa e potrebbe avere ripercussioni sui titoli ciclici, nonostante i buoni risultati mostrati durante la stagione delle trimestrali. Sul fronte macroeconomico, la giornata è prima di spunti significativi. Tra le più importanti, crolla il titolo di, nonostante la trimestrale abbia battuto le attese , e scende, che ha comunicato una guidance deludente a causa dei problemi a supply chain.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,01%),(+0,52%) e(+0,45%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,45%) e(-0,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,60%),(+1,56%),(+1,06%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,88%.Affonda, con un ribasso del 2,44%.Crolla, con una flessione del 2,21%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.(+9,47%),(+8,08%),(+5,40%) e(+3,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,30%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 7%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 59 punti; preced. 59,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 59,1 punti; preced. 58,7 punti).