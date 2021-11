Arctic2 LNG, progetto fuori da perimetro accordi Cop 26 ma in rispetto regole Ocse

(Teleborsa) - "Ilè stato avviato con l'intesa firmata il 19 dicembre 2018 ed è quindiche, qualsiasi sia il contenuto non ancora reso pubblico, prevedono effetti suoi nuovi progetti avviati dal 2023. In ogni caso tale tipologia di iniziative è portata avanti nelper quanto attiene i risvolti ambientali e sociali". Questi i chiarimenti forniti da fonti vicine al dossier in merito alla costruzione del complesso di Novatek per la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) e condensato di gas stabile nella parte occidentale della penisola di Gydan (Federazione Russa)."Le operazioni di credito all'esportazione infatti – proseguono le fonti – sono valutate in base a una serie di criteri non solo economico finanziari, ma anche di conformità alle regole previste dall'OCSE nella. Nello specifico il progetto in esame è stato sottoposto a tali valutazioni, con il supporto di consulenti ambientali e sociali indipendenti e in stretta cooperazione con tutti gli istituti finanziatori interessati, per assicurare la conformità ed il monitoraggio della stesso nel tempo".