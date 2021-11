Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana segni contrastanti per le principali borse asiatiche, dopo la chiusura mista del mercato azionario statunitense e con gli investitori che guardano con preoccupazione agli aumenti dei casi di contagio da Covid-19 in Europa e negli Stati Uniti.L'indice giapponesetermina poco variato (+0,09%), mentre, al contrario, performance positiva per, continua la giornata in aumento dell'1,37% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Poco sotto la parità(-0,5%); effervescente(+1,53%).In forte calo(-1,77%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,54%.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,28%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,12%.Il rendimento dell'è pari 0,07%, mentre il rendimento delscambia 2,92%.