Borse europee deboli. Vola TIM in Borsa

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) -. Sulla borsa milanese l'attenzione degli investitori è catalizzata sudopo la manifestazione d'interesse non vincolante e indicativa per un'OPA al prezzo di 0,505 euro ad azione lanciata dal fondo statunitense KKR.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,128. Lieve calo dell', che scende a 1.841,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,93 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +120 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,83%.resta vicino alla parità(-0,12%), piatta, che tiene la parità; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,37%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.821 punti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 27,47%. Sulla sua scia vola anche, con un progresso del 5%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,41%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,10%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.del FTSE MidCap,(+5,56%),(+3,37%),(+1,77%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,82%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.