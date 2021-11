Icona Technology si quota tramite direct listing sulla Borsa di Vienna

DHH

(Teleborsa) - Icona Technology, società italiana specializzata in realtà aumentata per l'assistenza remota, è stata, segmento Direct Market. Il primo giorno di negoziazione sarà2021 e la capitalizzazione di mercato sarà di 28,2 milioni di euro, corrispondente ad un prezzo pari a 4,1 euro per azione. Il flottante sarà pari al 19,99%. La società, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), ha scelto di quotarsi tramite, ovvero senza emettere nuove azioni ma limitandosi ad offrire agli investitori il suo stock privato.Icona Technology è il risultato della. Errera è una Search Company focalizzata sulla tecnologia, fondata nel maggio 2021 e promossa da Grafoventures (holding di Giandomenico Sica), insieme a(gruppo quotato a Piazza Affari e focalizzato sul cloud computing), Luca Giacometti (investitore PE, fondatore di 5 SPAC), Massimo Grosso (investitore VC), e Stefano Miari (investitore VC).Il 18 giugno 2021 Errera Technology (poi ridenominata Icona Technology a seguito della business combination) ha deliberato unriservato ad investitori istituzionali e professionali. L'aumento di capitale si è perfezionato in data 9 novembre 2021 con la raccolta di 2.225.000 euro e il collocamento di 890.000 azioni.Fondata nel 1996, Icona ha: Acty, strumento di supporto video remoto supportato dalla realtà aumentata; Livecare Support, software di accesso desktop remoto; Deskoala, CRM cloud per team di supporto. Icona ha registrato un fatturato di 2,2 milioni di euro nel 2020 con un CAGR del 32% negli ultimi 3 anni. L'azienda afferma di vendere i propri prodotti a livello internazionale a circa 2.300 clienti in 30 paesi (tra cui ABB, Amada, Iveco, Pensplan, Saudi Aramco Korea, Schneider Electric, United Nations) e ha un modello di business basato principalmente su ricavi ricorrenti."La quotazione alla Borsa di Vienna è per noi fonte di grande emozione e soddisfazione - ha commentatodi Icona Technology - Siamo partiti con un sogno, quello di pensare ad un'azienda che aiutasse le aziende a migliorare il loro servizio clienti attraverso tecnologie come la realtà aumentata. Ora che siamo diventati una realtà, grazie all'aiuto e all'impegno costante di tutto il team aziendale, ci siamo posti obiettivi più ambiziosi, per crescere e diventare un'eccellenza italiana nel mondo".