USA, vendita di case esistenti ottobre +0,8%

(Teleborsa) - Segnali di rafforzamento giungono dal mercato immobiliare statunitense. LeUniti hanno registrato, secondo quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +7% riportato ad settembre.Sono staterispetto ai 6,29 milioni di settembre e sopra le aspettative (6,20 milioni). Su, le vendite sono scese del 5,8% (erano state 6,73 milioni di unità a ottobre 2020). L'delle abitazioni a fine ottobre ammontava a 1,25 milioni di unità, in calo dello 0,8% rispetto a settembre e del 12% rispetto a un anno fa (1,42 milioni)., nonostante il basso inventario e le crescenti sfide di accessibilità - ha affermato Lawrence Yun, capo economista di NAR - Le pressioni inflazionistiche, come l'aumento rapido degli affitti e l'aumento dei prezzi al consumo, potrebbero indurre alcuni potenziali acquirenti a cercare la protezione di una rata del mutuo fissa e coerente".

Le proprietà in genere sono rimaste sul mercato per 18 giorni a ottobre, rispetto ai 17 giorni di settembre e ai 21 giorni di ottobre 2020. L'82% delle case vendute nell'ottobre 2021 è rimasto sul mercato per meno di un mese. A ottobre, i primi acquirenti erano responsabili del 29% delle vendite, in aumento dal 28% di settembre e in calo dal 32% di ottobre 2020.