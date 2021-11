EICMA 2021, Piaggio alza il velo sulla nuova gamma sportiva e sostenibile

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - Ilguarda al futuro partecipando a, la più importante kermesse del mondo delle due ruote, che aprirà i battenti alla Fiera di Milano dal 25 al 28 novembre 2021. Un evento che vedrà il Gruppo guidato da Roberto Colaninno sottolineare il suoPiaggio presenterà a EICMAdi tutti i suoi brand, quelli iconici come Vespa, che ha già da tempo optato per l'elettrico e presenta la versione, nata da una collaborazione con l'omonima organizzazione no profit e realizzata per sostenere la lotta contro le pandemie.L'azienda di Pontedera sceglie l'elettrico anche per la nuova, il primo e-scooter del marchio italiano disegnato da Feng Chen Wang.Per il marchio sportivoin primo piano la, che offre il meglio dell'off-road, e lanella versione Factory, più sofisticata della versione base, ma anche laDaarriva lo scootere, in anteprima, la stradale