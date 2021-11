Negativa la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici in rosso dopo che la riconferma di Jerome Powell alla Federal Reserve ha fatto riemergere le preoccupazioni, tra gli investitori, per ungià nella prima metà del 2022, vista l'inflazione ai massimi degli ultimi 30 anni.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.631 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.667 punti. In ribasso il(-1,11%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,43%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,06%) e(+1,12%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,18%),(-1,06%) e(-0,71%).del Dow Jones,(+2,53%),(+2,10%),(+1,96%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,85%),(+5,87%),(+2,54%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,75%.Sensibili perdite per, in calo del 3,85%.In apnea, che arretra del 3,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,33%.