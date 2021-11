Wall Street cauta tra dati macro e Fed

GAP

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. Come il PIL sotto le stime degli analisti e le richieste di sussidi disoccupazione ai minimi dal 1969. In serata saranno anche diffusi iL'attenzione degli investitori resta focalizzata sulche scontano la prospettiva di una banca centrale orientata a una politica monetaria sempre meno accomodante.Sul fronte societario, non aiutano neanche le le trimestrali negative di due importanti società retail,, che segnalano i continui problemi della aziende sul fronte della supply chain.Domani, giovedì 25 novembre, la borsa sarà chiusa per ilmentre la seduta di venerdì sarà caratterizzata dalla chiusura anticipata dei mercati statunitensi per ilTra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 35.767 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.697 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,13%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,60%) e(-0,41%).Tra i(+1,96%),(+0,85%),(+0,74%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.(+3,28%),(+2,79%),(+2,56%) e(+2,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.